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Регион 27.09.2017 10:25

Военные РФ, Ирана и Турции обсуждают создание "особой зоны" в сирийском Африне - источник

Москва, Тегеран и Анкара ведут переговоры на уровне военных представителей по поводу создания так называемой "особой зоны" деэскалации в сирийском Африне, это связано с курдским вопросом в регионе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник, близкий к переговорам.

"Эти переговоры (по созданию зоны деэскалации в Африне - ИФ) ведутся между РФ, Ираном и Турцией, но по линии военных. Ведется работа "на земле", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что эта зона не станет пятой зоной деэскалации в рамках Астанинского процесса.

"Пока создание пятой зоны деэскалации в рамках процесса Астаны не предусматривается. По итогам переговоров в Астанинском формате предусматривается создание только четырех зон деэскалации в Сирии", - подчеркнул собеседник агентства.

"Сама природа зоны в Африне немного другая, особая. Речь идет о договоренностях вокруг положения курдов в этом регионе", - отметил он.

Ряд курдских формирований располагаются в кантоне Африн на севере Сирии.

По словам источника агентства, четыре зоны деэскалации в Сирии "создавались на основе процесса примирения между представителями оппозиции в Сирии". "Об Африне в Астане не говорили",- добавил он.

Как сообщалось, по итогам достигнутого в Астане соглашения между представителями РФ, Ирана и Турции, являющимися странами- гарантами соглашения, в Сирии созданы четыре зоны деэскалации. Первая зона расположена на юго-западе Сирии, вторая- в Восточной Гуте (пригород Дамаска), третья - в районе города Хомс, в состав четвертой зоны входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакии и Хамы.

В середине сентября страны-гаранты объявили о работе всех зон.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]