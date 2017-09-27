Азербайджан и ВБ планирует в начале 2018г провести переговоры по кредиту на AzRIP-3

Правительство Азербайджана и Всемирный банк ведут обсуждения по проекту "Азербайджанские сельские инвестиции-3" (Azerbaijan Rural Investment Project, AzRIP), сообщается в пресс-релизе министерства сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Г.Асадов на встрече с представителями ВБ отметил, что в рамках первого и второго проекта реализованы меры по созданию инфраструктуры в сельской местности, повышению доходов фермеров.

Заместитель руководителя проектной группы ВБ Тара Шарафутдин отметил, что до сих пор в рамках AzRIP-1 и AzRIP-2 сельскими общинами реализованы 1,999 тыс. проектов, основная часть которых – инфраструктурная.

По его словам, в рамках AzRIP-3 планируется продолжение работ для повышения потенциала сельских общин, расширения их доступа к финансовым ресурсам, реализации проектов, которые обеспечат рост их доходов.

Г.Асадов подчеркнул, что для эффективности третьей фазы необходимо увеличить число проектов, которые будут приносить фермерам доход. В частности, он отметил заинтересованность азербайджанской стороны в создании в сельской местности пунктов разделки мяса, кооперативов, новых фундуковых садов и др. направлений.

"По итогам обсуждений, стороны приняли решение доработать проект, провести стратегическую оценку для определения нужд аграрного сектора", - отмечается в сообщении.

В бакинском представительстве ВБ агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили, что в настоящее время стороны ведут подготовку по проекту AzRIP-3. "Официальные переговоры по проекту намечены на начало 2018 года. В настоящее время пока сложно сказать объем финансирования этого проекта со стороны ВБ, так как обсуждение деталей проекта продолжается", - подчеркнули в представительстве.

В 2008 году ВБ предоставил Азербайджану кредит в размере $15 на реализацию проекта AzRIP-1. В июне 2012 года утвердил выделение Азербайджану кредита в размере $30 млн на реализацию второго проекта AzRIP. Общая стоимость проекта оценивается в $53,6 млн, из которых $30 млн – кредит ВБ, еще $23,6 млн – доля Азербайджана.

В 2014 году ВБ выделил допкредит на сумму $50 млн на продолжение проекта. Целью проекта является улучшение доступа общин к сельской инфраструктуре и расширение экономической деятельности в сельской местности. В результате проекта около 1,5 млн. сельских жителей в Азербайджане будет иметь более широкий доступ к инфраструктуре и социальным услугам.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. ВБ до сих пор утвердил предоставление Азербайджану кредитов на сумму более $3,6 млрд на реализацию свыше 50 проектов.

А.Азизов