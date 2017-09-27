Сообщения Twitter могут стать вдвое длиннее - до 280 знаков, у Трампа пока нет доступа к новому формату

Сервис микроблогов Twitter может увеличить длину сообщений вдвое - со 140 до 280 знаков, в настоящее время этот вариант тестируется небольшой группой пользователей, говорится в сообщении компании.
В дальнейшем Twitter примет решение о том, следует ли развертывать новый формат на глобальном уровне.
Президент США Дональд Трамп, активно ведущий личный микроблог Twitter и являющийся одним из самых популярных пользователей сервиса, пока не получил доступа к новому формату сообщений. В Twitter сообщили, что тестовая группа пользователей определялась случайной выборкой.
Тестирование будет проходить на всех языках, кроме японского, китайского и корейского, поскольку благодаря особенностям письма на этих языках можно уместить больше содержания в меньшее количество символов. По данным компании, пользователи, пишущие на этих языках, обращаются к Twitter намного чаще, поскольку им не приходится загонять мысли в жесткие рамки лаконичного формата.
"Как уместить все мысли в один твит? Мы все пережили эти мучения", - написала в блоге компании продакт-менеджер Twitter Элайза Розен.
Совсем недавно гендиректор компании Джек Дорси заявлял, что Twitter будет по-прежнему ориентироваться на короткие сообщения пользователей. Однако позднее он сказал, что ограничение в 140 символов является произвольным - изначально основатель Twitter хотел, чтобы сообщения были еще короче, чем SMS, лимит для которых составлял 160 знаков. Дж.Дорси одним из первых начал писать твиты большей длины.
Отзывы пользователей о новой инициативе Twitter были противоречивыми: кто-то считает жесткое ограничение главной "изюминкой" сервиса, кого-то радует возможность писать более длинные сообщения.
Среди критических слов в адрес Twitter звучали высказывания о необходимости интенсивнее бороться с другими проблемами, включая разжигание вражды и непрозрачность публикации политической рекламы.
Число пользователей Twitter составляет около 328 млн человек.
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