Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.016 RUR   0.0296 GBR   2.2933 TRY   0.4802

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   58.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 16° 29 Сен 12° 19° 30 Сен 14° 21°

Дальнее зарубежье 27.09.2017 10:38

Сообщения Twitter могут стать вдвое длиннее - до 280 знаков, у Трампа пока нет доступа к новому формату

Сервис микроблогов Twitter может увеличить длину сообщений вдвое - со 140 до 280 знаков, в настоящее время этот вариант тестируется небольшой группой пользователей, говорится в сообщении компании.

В дальнейшем Twitter примет решение о том, следует ли развертывать новый формат на глобальном уровне.

Президент США Дональд Трамп, активно ведущий личный микроблог Twitter и являющийся одним из самых популярных пользователей сервиса, пока не получил доступа к новому формату сообщений. В Twitter сообщили, что тестовая группа пользователей определялась случайной выборкой.

Тестирование будет проходить на всех языках, кроме японского, китайского и корейского, поскольку благодаря особенностям письма на этих языках можно уместить больше содержания в меньшее количество символов. По данным компании, пользователи, пишущие на этих языках, обращаются к Twitter намного чаще, поскольку им не приходится загонять мысли в жесткие рамки лаконичного формата.

"Как уместить все мысли в один твит? Мы все пережили эти мучения", - написала в блоге компании продакт-менеджер Twitter Элайза Розен.

Совсем недавно гендиректор компании Джек Дорси заявлял, что Twitter будет по-прежнему ориентироваться на короткие сообщения пользователей. Однако позднее он сказал, что ограничение в 140 символов является произвольным - изначально основатель Twitter хотел, чтобы сообщения были еще короче, чем SMS, лимит для которых составлял 160 знаков. Дж.Дорси одним из первых начал писать твиты большей длины.

Отзывы пользователей о новой инициативе Twitter были противоречивыми: кто-то считает жесткое ограничение главной "изюминкой" сервиса, кого-то радует возможность писать более длинные сообщения.

Среди критических слов в адрес Twitter звучали высказывания о необходимости интенсивнее бороться с другими проблемами, включая разжигание вражды и непрозрачность публикации политической рекламы.

Число пользователей Twitter составляет около 328 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, TWITTER, СООБЩЕНИЯ, ДЛИНА


Похожие новости


Американцы не одобряют Twitter Трампа - опрос Глава Twitter Джек Дорси пожертвовал 1% акций компании в пользу сотрудников Twitter может провести сокращение штата - СМИ Аудитория Twitter может превышать число пользователей Facebook - финдиректор Twitter Обама побил рекорд Роберта Дауни-младшего, набрав в Twitter миллион подписчиков менее чем за пять часов Twitter подал иск к правительству США за слежку в интернете

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]