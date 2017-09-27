АБР готов в 2018-2020гг предоставить Азербайджану кредитов на $1,6 млрд

Азиатский банк развития (АБР) готов в 2018-2020гг предоставить Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $1,6 млрд.

Согласно бизнес-плану на трехлетний период, опубликованному на сайте банка, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 7 кредитов.

При этом, в 2018 году банк зарезервировал для страны кредиты на $700 млн, в 2019 году – на $450 млн, в 2020 году - $450 млн.

В частности, в трехлетний период банк готов кредитовать в Азербайджане проекты в сфере энергетики, развития железных дорог, повышения эффективности и управления.

На развитие железных дорог АБР готов предоставить до $600 млн, на энергетику - $250 млн, остальное – на проекты в сфере повышения эффективности и управления.

По оценкам АБР, в 2018-2020гг правительство Азербайджана выделит $385 млн на финансирование проектов, кредитуемых банком.

Кроме этого, в 2018-2020гг АБР планирует оказать Азербайджану технической помощи на сумму $2,5 млн.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А.Азизов