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Дальнее зарубежье 27.09.2017 15:42

Более 90% принявших участие в референдуме в Иракском Курдистане высказались "за" самоопределение региона - данные Курдской демпартии

Около 92% участников референдума о независимости Иракского Курдистана высказались "за" самоопределение региона - такие предварительные данные избирательного департамента Курдской демократической партии (КДП) приводит в среду курдский телерадиоканал "Рудау".

По данным КДП, явка на референдуме составила 77,83%.

КДП, как и другие курдские партии Ирака, направляли наблюдателей для работы на референдуме, который состоялся в понедельник.

Ранее "Рудау" сообщил, что по итогам обработки 75% бюллетеней "за" независимость Иракского Курдистана высказались почти 91,83% участников референдума.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, ДАННЫЕ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]