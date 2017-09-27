Около 92% участников референдума о независимости Иракского Курдистана высказались "за" самоопределение региона - такие предварительные данные избирательного департамента Курдской демократической партии (КДП) приводит в среду курдский телерадиоканал "Рудау".

По данным КДП, явка на референдуме составила 77,83%.

КДП, как и другие курдские партии Ирака, направляли наблюдателей для работы на референдуме, который состоялся в понедельник.

Ранее "Рудау" сообщил, что по итогам обработки 75% бюллетеней "за" независимость Иракского Курдистана высказались почти 91,83% участников референдума.