В Кремле отвергают критику соглашения о поставках С-400 в Турцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни у кого нет оснований критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество.
"Ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с международным правом и никоим образом не направлено против каких-то третьих стран", - сказал Д.Песков в среду журналистам.
Так он ответил на вопрос, касающийся возможных поставок Турции зенитно-ракетных комплексов С-400, подчеркнув, что "ни у кого нет оснований высказывать какие-то критические соображения в этой связи".
Касаясь предстоящего визита президента РФ в Турцию, Д.Песков сказал: "Он имеет абсолютно прагматические цели. Россия и Турция - это страны, которые находятся в состоянии очень тесного взаимодействия - будь то торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, сотрудничество в области ВТС, в области культуры, в осуществлении мега-проектов. Вы знаете, о каких мега-проектах может идти речь".
Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, Россия и Турция "очень активно взаимодействуют в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе в Сирии".
"Вот по всем этим вопросам будет произведена сверка часов", - подчеркнул Д.Песков.
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