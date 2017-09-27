Москва осуждает теракт на Западном берегу реки Иордан

МИД РФ в среду выступил с осуждением вооруженного нападения, совершенного на Западном берегу реки Иордан.
"В Москве безоговорочно осуждают этот террористический акт. Подобным проявлениям нет оправдания, чем бы они ни мотивировались", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипведомства.
"26 сентября в израильском поселении Хар Адар на Западном берегу реки Иордан вооруженный пистолетом палестинец открыл огонь по израильтянам, в результате чего двое охранников и один сотрудник полиции были убиты. Нападавший, житель соседней палестинской деревни, был застрелен на месте", - напомнили в дипведомстве.
"Убеждены, что наряду с принятием должных мер по обеспечению безопасности мирного израильского и палестинского населения необходимо скорейшее преодоление опасного тупика в деле долгосрочного и справедливого палестино-израильского урегулирования", - отметили на Смоленской площади.
В МИД РФ подчеркнули, что "в Москве подтверждают твердый настрой продолжать содействовать выходу из нынешней сложной ситуации как на двусторонней основе, так и по линии ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН)".
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