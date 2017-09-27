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СНГ 27.09.2017 15:14

Москва осуждает теракт на Западном берегу реки Иордан

МИД РФ в среду выступил с осуждением вооруженного нападения, совершенного на Западном берегу реки Иордан.

"В Москве безоговорочно осуждают этот террористический акт. Подобным проявлениям нет оправдания, чем бы они ни мотивировались", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипведомства.

"26 сентября в израильском поселении Хар Адар на Западном берегу реки Иордан вооруженный пистолетом палестинец открыл огонь по израильтянам, в результате чего двое охранников и один сотрудник полиции были убиты. Нападавший, житель соседней палестинской деревни, был застрелен на месте", - напомнили в дипведомстве.

"Убеждены, что наряду с принятием должных мер по обеспечению безопасности мирного израильского и палестинского населения необходимо скорейшее преодоление опасного тупика в деле долгосрочного и справедливого палестино-израильского урегулирования", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что "в Москве подтверждают твердый настрой продолжать содействовать выходу из нынешней сложной ситуации как на двусторонней основе, так и по линии ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН)".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, БЛИЖВОСТОК, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]