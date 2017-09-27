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Дальнее зарубежье 27.09.2017 15:30

Багдад призвал иностранные авиакомпании к пятнице приостановить полеты в Иракский Курдистан

Иракские власти обратились в среду с запросом к иностранным авиакомпаниям приостановить к пятнице полеты в Иракский Курдистан.

Данный шаг последовал за прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости этого автономного региона, сообщают иракские СМИ.

Багдад объявил референдум нелегитимным.

Накануне премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о намерении правительства блокировать международные рейсы в аэропортах Иракского Курдистана, если власти этого автономного региона не передадут контроль над ними Багдаду.

По словам премьера, у властей Иракского Курдистана есть на выполнение этого требования трое суток - до пятницы.

Международные рейсы в Иракском Курдистане обслуживают аэропорты в Эрбиле, административном центре автономии, и Сулеймании.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]