Багдад призвал иностранные авиакомпании к пятнице приостановить полеты в Иракский Курдистан

Иракские власти обратились в среду с запросом к иностранным авиакомпаниям приостановить к пятнице полеты в Иракский Курдистан.

Данный шаг последовал за прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости этого автономного региона, сообщают иракские СМИ.

Багдад объявил референдум нелегитимным.

Накануне премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о намерении правительства блокировать международные рейсы в аэропортах Иракского Курдистана, если власти этого автономного региона не передадут контроль над ними Багдаду.

По словам премьера, у властей Иракского Курдистана есть на выполнение этого требования трое суток - до пятницы.

Международные рейсы в Иракском Курдистане обслуживают аэропорты в Эрбиле, административном центре автономии, и Сулеймании.