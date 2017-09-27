Багдад призвал иностранные авиакомпании к пятнице приостановить полеты в Иракский Курдистан

Иракские власти обратились в среду с запросом к иностранным авиакомпаниям приостановить к пятнице полеты в Иракский Курдистан.
Данный шаг последовал за прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости этого автономного региона, сообщают иракские СМИ.
Багдад объявил референдум нелегитимным.
Накануне премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о намерении правительства блокировать международные рейсы в аэропортах Иракского Курдистана, если власти этого автономного региона не передадут контроль над ними Багдаду.
По словам премьера, у властей Иракского Курдистана есть на выполнение этого требования трое суток - до пятницы.
Международные рейсы в Иракском Курдистане обслуживают аэропорты в Эрбиле, административном центре автономии, и Сулеймании.
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