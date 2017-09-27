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СНГ 27.09.2017 16:32

На Украине усилена охрана военных объектов

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины усилили охрану находящихся в их ведении военных объектов, говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице Сухопутных войск Украины в соцсети "Фейсбук".

"На территории военных частей оперативных командований Сухопутных войск ВСУ введен усиленный режим охраны", - говорится в сообщении.

Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и обеспечению охраны, согласно военным статутам, имеет право применять оружие, отмечается в сообщении.

Граждан так же призвали сообщать о подозрительных лицах возле военных объектов или мест дислоцирования войск.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) были оповещены, началась их эвакуация. Утром в среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили о снижении интенсивности взрывов на военных складах и начале саперных работ на них.

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Тэги: УКРАИНА, ВСУ, ОБЪЕКТЫ, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]