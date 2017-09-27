На Украине усилена охрана военных объектов

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины усилили охрану находящихся в их ведении военных объектов, говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице Сухопутных войск Украины в соцсети "Фейсбук".
"На территории военных частей оперативных командований Сухопутных войск ВСУ введен усиленный режим охраны", - говорится в сообщении.
Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и обеспечению охраны, согласно военным статутам, имеет право применять оружие, отмечается в сообщении.
Граждан так же призвали сообщать о подозрительных лицах возле военных объектов или мест дислоцирования войск.
Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) были оповещены, началась их эвакуация. Утром в среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили о снижении интенсивности взрывов на военных складах и начале саперных работ на них.
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