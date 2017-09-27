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Дальнее зарубежье 27.09.2017 16:39

Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера страны к пяти годам тюрьмы

Верховный суд Таиланда в среду заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Йинглак Чинават к лишению свободы сроком на пять лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Суд признал Й.Чинават виновной в преступной халатности при реализации программы по закупкам риса у сельхозпроизводителей.

Сама бывшая глава правительства Таиланда в зал суда не явилась. По некоторым данным, она тайно покинула страну еще в прошлом месяце. Она может находиться в Сингапуре или в ОАЭ.

Ранее экс-премьер Таиланда заявляла, что считает все предъявляемые в ее адрес обвинения политически мотивированными.

Й.Чинават возглавляла правительство страны с 2011 по 2014 год. По версии следствия, ее политика по субсидированию закупок риса у производителей, когда правительство платило фермерам по цене вдвое выше рыночной, стала "питательной средой для коррупции".

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Тэги: ТАИЛАНД, СУД, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]