Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера страны к пяти годам тюрьмы

Верховный суд Таиланда в среду заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Йинглак Чинават к лишению свободы сроком на пять лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Суд признал Й.Чинават виновной в преступной халатности при реализации программы по закупкам риса у сельхозпроизводителей.

Сама бывшая глава правительства Таиланда в зал суда не явилась. По некоторым данным, она тайно покинула страну еще в прошлом месяце. Она может находиться в Сингапуре или в ОАЭ.

Ранее экс-премьер Таиланда заявляла, что считает все предъявляемые в ее адрес обвинения политически мотивированными.

Й.Чинават возглавляла правительство страны с 2011 по 2014 год. По версии следствия, ее политика по субсидированию закупок риса у производителей, когда правительство платило фермерам по цене вдвое выше рыночной, стала "питательной средой для коррупции".