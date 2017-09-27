Индия может закупить у России до 200 вертолетов Ка-226 - Чемезов

Индия может закупить у России от 100 до 200 вертолетов Ка-226 к сотне уже приобретенных, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе выступления в Совете Федерации в среду.

"Что касается, Ка-226, контракт с Индией у нас подписан. Планируется первоначально, что Индия будет закупать 100 вертолетов, из них 40 будет уже готовых, которые мы производим в Улан-Уде, а 60 будут производить там комплектами", - сказал С.Чемезов.

"Дополнительно могут еще сотню вертолетов, а то, может, и две взять. Все будет зависеть от того, как они (вертолеты) себя зарекомендуют", - отметил глава "Ростеха".

Он уточнил, что по действующему контракту на территории Индии сначала начнется крупноузловая сборка, а затем и мелкоузловая. Комплекты для нее будет производить Улан-Уденский вертолетный завод.