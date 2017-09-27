Цена на нефть в $60-65 за баррель позволяет установить баланс спроса и предложения - Алекперов

Снижение инвестиций в нефтяную отрасль может привести в будущем к резкому спросу на сырье.
"Важный фактор это глобальное сокращение затрат в нашей отрасли. По данным Международного энергетического агентства, капитальные вложения в нефтегазовый сектор ежегодно уменьшались на четверть на протяжении двух последних лет, когда цена демонстрировала резкое снижение. По некоторым оценкам, до 2030 года общемировое снижение инвестиций превысит $1 трлн, это приведет к сокращению объемов предложений на рынке в будущем", - сказал президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на лекции в Казанском федеральном университете.
"Так же, как избыток нефти на рынке привел к снижению цен три года назад, ее дефицит обеспечит их рост, и самое главное, что сегодня мы, крупные энергетические компании опасаемся резкого роста на наш продукт. Это снова вызовет стимул к тому, чтобы сокращать потребление, и этот цикл может снова повториться. Это опять вызовет ажиотаж инвестиций в нашу отрасль, это опять приведет к так называемому производству дополнительных объемов, которые будут не востребованы на рынке", - продолжил он.
"То есть мы учли этот опыт, который мы имели в двухтысячные годы, когда цена с $9 за баррель дошла до $140. Все считали, что это будет вечно: и страны Персидского залива, и крупные вертикально интегрированные компании - и когда через эти высокие цены начала стимулироваться и добыча альтернативной нефти, и добыча и производство энергосберегающих технологий и прочее", - пояснил президент "ЛУКОЙЛа".
"Поэтому сегодня те, договоренности, которые есть у ОПЕК и стран, не входящих в картель, призваны не столько дать резкий рост цены на нефть, сколько дать возможность прогнозировать нашим потребителям то ценообразование, которое может их ждать в будущем", - считает В.Алекперов.
"Мы считаем, что цена нефти в $60-65 за баррель обеспечивает сегодня производство того объема нашей продукции, которое сегодня потребитель и сможет потребить", - отметил он. "Если цена будет выше, то начнутся такие же тенденции, как в середине 2000-х годов, если она будет ниже, то начнется снова сокращение. Поэтому этот регулирующий механизм, который впервые в истории был сформирован в прошлом году (соглашение ОПЕК+ - ИФ), мы его активно поддерживаем, и также принимаем участие в сокращении объемов производства. Он призван дать возможность прогнозировать деятельность нашей отрасли", - резюмировал глава НК.
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