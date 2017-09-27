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Внутренняя политика 27.09.2017 15:14

Генпрокуратура Азербайджана предупредила интернет-сайт за интервью с осужденным экс-главой МБА

Генеральная прокуратура Азербайджана предупредила главного редактора Интернет-сайта Ovqat.com за интервью с осужденным бывшим председателем правления Международного Банка Азербайджана (МБА) Джахангиром Гаджиевым, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Главный редактор Интернет-сайта Ovqat.com Гейдар Гашимов опубликовал интервью с отбывающим тюремный срок заключения Джахангиром Гаджиевым, что наносит вред продолжающемуся расследованию материалов уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК АР в отношении Дж.Гаджиева и других лиц», - говорится в сообщении.

Генпрокуратура подчеркивает, что продиктованные «погоней за сенсацией» действия главного редактора Ovqat.com идут вразрез с требованиями Уголовно-процессуального Кодекса и закона «О СМИ» Азербайджана.

В этой связи Г.Гашимов был приглашен в Генпрокуратуру, где официально предупрежден о возможном привлечении к уголовной ответственности в случае совершения в будущем действий, нарушающих требования закона «О прокуратуре».

Р.Бабаев

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Тэги: ПОРТАЛ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]