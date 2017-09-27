Генпрокуратура Азербайджана предупредила интернет-сайт за интервью с осужденным экс-главой МБА

Генеральная прокуратура Азербайджана предупредила главного редактора Интернет-сайта Ovqat.com за интервью с осужденным бывшим председателем правления Международного Банка Азербайджана (МБА) Джахангиром Гаджиевым, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Главный редактор Интернет-сайта Ovqat.com Гейдар Гашимов опубликовал интервью с отбывающим тюремный срок заключения Джахангиром Гаджиевым, что наносит вред продолжающемуся расследованию материалов уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК АР в отношении Дж.Гаджиева и других лиц», - говорится в сообщении.

Генпрокуратура подчеркивает, что продиктованные «погоней за сенсацией» действия главного редактора Ovqat.com идут вразрез с требованиями Уголовно-процессуального Кодекса и закона «О СМИ» Азербайджана.

В этой связи Г.Гашимов был приглашен в Генпрокуратуру, где официально предупрежден о возможном привлечении к уголовной ответственности в случае совершения в будущем действий, нарушающих требования закона «О прокуратуре».

Р.Бабаев