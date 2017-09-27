Заседания Совета глав стран СНГ и ЕАЭС пройдут в Сочи 11 октября

Заседания Совета глав государств-участников СНГ и высшего Евразийского экономического совета состоится 11 октября в Сочи, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации начинает прием заявок на участие в освещении этих заседаний.

Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Дата окончания аккредитации - 12.00 мск 29 сентября 2017 года.

Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).

Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.