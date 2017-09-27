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СНГ 27.09.2017 15:15

Заседания Совета глав стран СНГ и ЕАЭС пройдут в Сочи 11 октября

Заседания Совета глав государств-участников СНГ и высшего Евразийского экономического совета состоится 11 октября в Сочи, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации начинает прием заявок на участие в освещении этих заседаний.

Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Дата окончания аккредитации - 12.00 мск 29 сентября 2017 года.

Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).

Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ЕАЭС, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]