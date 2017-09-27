Президент Молдавии потребовал освободить из-под стражи главу одного из районов республики

Президент Молдавии Игорь Додон выразил возмущение задержанием аэропорту Кишинёва председателя Дубоссарского района республики Григория Поличинского.

"Обвинение в адрес Поличинского раздуто и политически ангажировано. Правящий режим уже давно использует этот рычаг давления на руководителей местных властей. При этом к ответственности привлечены далеко не все из тех, кто участвовал в краже миллиарда и совершал другие преступления на госслужбе", - написал И.Додон на своей странице в Facebook в среду.

Он отметил, что "если у следственных органов имеются серьёзные основания в задержании главы Дубоссарского района, пусть они будут предъявлены общественности. В противном случае считаю необходимым немедленно освободить Г.Поличинского из-под ареста".

С аналогичным требованием выступила пропрезидентская Партия социалистов, с которой активно сотрудничал Г.Поличинский.

"Это уже не первый случай давления на руководителей местных властей. В качестве основания ареста используется стандартная формулировка "злоупотребление служебными полномочиями", под которую можно подвести любые действия", - говорится в заявлении партии.

Соцпартия рассматривает задержание председателя района как акт "устрашения местных властей в преддверии парламентских выборов".

В защиту председателя Дубоссарского района выступила и оппозиционная Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина.

"Для нас не являются секретом истинные причины задержания Г.Поличинского. Нам хорошо известно, что на протяжении нескольких месяцев Григорий Поличинский подвергался постоянному давлению со стороны представителей Демократической партии. Цель этого прессинга состояла в том, чтобы склонить главу Дубоссарского района перейти в ряды Демпартии. Его принципиальный отказ сделать это и спровоцировал власть на вероломные действия в отношении нашего товарища", - говорится в заявлении Компартии.

Коммунисты требуют немедленно прекратить преследование Г.Поличинского и "не доводить дело до дестабилизации ситуации в Дубоссарском районе".

Пресс-служба Генпрокуратуры Молдавии сообщила, что Г.Поличинский был задержан накануне в кишинёвском аэропорту, когда он возвращался из Турции. Чиновнику вменяется злоупотребление служебным положением, нанёсшее общественным интересам района материальный ущерб. Главу района подозревают в совершении противоправных деяний в период с 2014 г. по 2016 г. Среди них неоднократные выезды за границу за счёт средств местного бюджета, немотивированное подписание с двумя юридическими компаниями контрактов об оказании услуг на 40 тыс. леев. Ущерб от этих деяний оценивается в несколько тысяч долларов, отметили в Генпрокуратуре.