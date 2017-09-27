Президент Молдавии потребовал освободить из-под стражи главу одного из районов республики

Президент Молдавии Игорь Додон выразил возмущение задержанием аэропорту Кишинёва председателя Дубоссарского района республики Григория Поличинского.
"Обвинение в адрес Поличинского раздуто и политически ангажировано. Правящий режим уже давно использует этот рычаг давления на руководителей местных властей. При этом к ответственности привлечены далеко не все из тех, кто участвовал в краже миллиарда и совершал другие преступления на госслужбе", - написал И.Додон на своей странице в Facebook в среду.
Он отметил, что "если у следственных органов имеются серьёзные основания в задержании главы Дубоссарского района, пусть они будут предъявлены общественности. В противном случае считаю необходимым немедленно освободить Г.Поличинского из-под ареста".
С аналогичным требованием выступила пропрезидентская Партия социалистов, с которой активно сотрудничал Г.Поличинский.
"Это уже не первый случай давления на руководителей местных властей. В качестве основания ареста используется стандартная формулировка "злоупотребление служебными полномочиями", под которую можно подвести любые действия", - говорится в заявлении партии.
Соцпартия рассматривает задержание председателя района как акт "устрашения местных властей в преддверии парламентских выборов".
В защиту председателя Дубоссарского района выступила и оппозиционная Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина.
"Для нас не являются секретом истинные причины задержания Г.Поличинского. Нам хорошо известно, что на протяжении нескольких месяцев Григорий Поличинский подвергался постоянному давлению со стороны представителей Демократической партии. Цель этого прессинга состояла в том, чтобы склонить главу Дубоссарского района перейти в ряды Демпартии. Его принципиальный отказ сделать это и спровоцировал власть на вероломные действия в отношении нашего товарища", - говорится в заявлении Компартии.
Коммунисты требуют немедленно прекратить преследование Г.Поличинского и "не доводить дело до дестабилизации ситуации в Дубоссарском районе".
Пресс-служба Генпрокуратуры Молдавии сообщила, что Г.Поличинский был задержан накануне в кишинёвском аэропорту, когда он возвращался из Турции. Чиновнику вменяется злоупотребление служебным положением, нанёсшее общественным интересам района материальный ущерб. Главу района подозревают в совершении противоправных деяний в период с 2014 г. по 2016 г. Среди них неоднократные выезды за границу за счёт средств местного бюджета, немотивированное подписание с двумя юридическими компаниями контрактов об оказании услуг на 40 тыс. леев. Ущерб от этих деяний оценивается в несколько тысяч долларов, отметили в Генпрокуратуре.
Новая система установления личности будет применяться в Азербайджане
Посредники по Карабаху подготовят встречу президентов Азербайджана и Армении, заявляют в Ереване
Генпрокуратура Азербайджана предупредила интернет-сайт за интервью с осужденным экс-главой МБА
В бюджет ГНФАР на 2017г внесут изменения, документ представлен на утверждение президента Азербайджана
Курс манат/доллар на 28 сентября - 1,7002 AZN/$1
Минск заинтересован в создании совместного фармпредприятия в Азербайджане – глава Минздрава Беларуси
В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси
Бакинской школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керимова
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 9 человек, еще 6 пострадали - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»