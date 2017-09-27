Азербайджан улучшит позиции и в других международных рейтингах оценки бизнеса - Центр

Улучшение позиций Азербайджана в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом (ВЭФ, World Economic Forum, WEF), позволяет надеяться на продвижение и в других международных рейтингах, считают в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
Как сообщалось ранее, в новом рейтинге ВЭФ Азербайджан занял 35-ое место, улучшив свои позиции на две позиции.
"Правительством страны выполнен комплекс мероприятий в рамках распоряжения президента Азербайджана от 13 июля 2016 года с целью улучшения позиций страны в международных рейтингах. В частности, внесены поправки в законодательство и административные процедуры для улучшения бизнес-среды, повышения инвестиционной привлекательности страны", - отмечается в сообщении центра.
Аналитики центра считают, что эти меры позволили улучшить позиции в новом рейтинге ВЭФ, а также позволят добиться прогресса и в других международных рейтингах.
В сообщении отмечается, что по многим индикаторам в рейтинге ВЭФ Азербайджан добился прогресса. "Наибольшего прогресса страна добилась по показателю "Конкурентоспособность компаний", заняв 40-ое место и улучшив позиции на 20 строчек", - отмечается в сообщении.
По индикатору "Общественные институты" улучшил позиции на 15 мест (33-е место), "Эффективность рынка труда" – на 19 мест (31-ое место), "Развитие финансового рынка" – на 18 мест (79-ое место), "Инновационный потенциал" – 11 мест (33-е место).
"Лишь по двум индикаторам "Макроэкономическая среда" (65-е место), и "Технологический уровень" (56-е место) Азербайджан ухудшил свои позиции", - указывает центр.
А.Азизов
Новая система установления личности будет применяться в Азербайджане
Посредники по Карабаху подготовят встречу президентов Азербайджана и Армении, заявляют в Ереване
Генпрокуратура Азербайджана предупредила интернет-сайт за интервью с осужденным экс-главой МБА
В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси
Бакинской школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керимова
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 9 человек, еще 6 пострадали - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Норвегия присоединится к Центру киберобороны НАТО
Узбекский лидер планирует встретиться с патриархом Кириллом
Шойбле может покинуть пост главы Минфина ФРГ, заняв должность спикера Бундестага
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»