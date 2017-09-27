Азербайджан улучшит позиции и в других международных рейтингах оценки бизнеса - Центр

Улучшение позиций Азербайджана в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом (ВЭФ, World Economic Forum, WEF), позволяет надеяться на продвижение и в других международных рейтингах, считают в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщалось ранее, в новом рейтинге ВЭФ Азербайджан занял 35-ое место, улучшив свои позиции на две позиции.

"Правительством страны выполнен комплекс мероприятий в рамках распоряжения президента Азербайджана от 13 июля 2016 года с целью улучшения позиций страны в международных рейтингах. В частности, внесены поправки в законодательство и административные процедуры для улучшения бизнес-среды, повышения инвестиционной привлекательности страны", - отмечается в сообщении центра.

Аналитики центра считают, что эти меры позволили улучшить позиции в новом рейтинге ВЭФ, а также позволят добиться прогресса и в других международных рейтингах.

В сообщении отмечается, что по многим индикаторам в рейтинге ВЭФ Азербайджан добился прогресса. "Наибольшего прогресса страна добилась по показателю "Конкурентоспособность компаний", заняв 40-ое место и улучшив позиции на 20 строчек", - отмечается в сообщении.

По индикатору "Общественные институты" улучшил позиции на 15 мест (33-е место), "Эффективность рынка труда" – на 19 мест (31-ое место), "Развитие финансового рынка" – на 18 мест (79-ое место), "Инновационный потенциал" – 11 мест (33-е место).

"Лишь по двум индикаторам "Макроэкономическая среда" (65-е место), и "Технологический уровень" (56-е место) Азербайджан ухудшил свои позиции", - указывает центр.

А.Азизов