Обсуждение будущего ХСС вредит самой партии - Зеехофер

Глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер считает, что дебаты о политическом будущем ХСС в первую очередь наносят вред партии.

"Уже нанесен вред, который нельзя будет исправить", - сказал Х.Зеехофер перед началом заседания фракции ХСС в Ландтаге Баварии.

По его словам, "последние два дня стали большим бременем для партии".

Ранее ряд членов ХСС призвали Х.Зеехофера уйти с поста председателя партии после провальных результатов блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

По итогам прошедших в воскресенье выборов, блок ХДС/ХСС получает в парламенте ФРГ 246 мет, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - получает 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получают 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.