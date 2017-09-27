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Дальнее зарубежье 27.09.2017 17:32

Обсуждение будущего ХСС вредит самой партии - Зеехофер

Глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер считает, что дебаты о политическом будущем ХСС в первую очередь наносят вред партии.

"Уже нанесен вред, который нельзя будет исправить", - сказал Х.Зеехофер перед началом заседания фракции ХСС в Ландтаге Баварии.

По его словам, "последние два дня стали большим бременем для партии".

Ранее ряд членов ХСС призвали Х.Зеехофера уйти с поста председателя партии после провальных результатов блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

По итогам прошедших в воскресенье выборов, блок ХДС/ХСС получает в парламенте ФРГ 246 мет, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - получает 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получают 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.

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Тэги: ФРГ, ХСС, ЗЕЕХОФЕР, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]