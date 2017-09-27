Обсуждение будущего ХСС вредит самой партии - Зеехофер

Глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер считает, что дебаты о политическом будущем ХСС в первую очередь наносят вред партии.
"Уже нанесен вред, который нельзя будет исправить", - сказал Х.Зеехофер перед началом заседания фракции ХСС в Ландтаге Баварии.
По его словам, "последние два дня стали большим бременем для партии".
Ранее ряд членов ХСС призвали Х.Зеехофера уйти с поста председателя партии после провальных результатов блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.
По итогам прошедших в воскресенье выборов, блок ХДС/ХСС получает в парламенте ФРГ 246 мет, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - получает 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получают 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.
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