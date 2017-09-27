Премьер Ирака получил от парламентариев мандат на размещение войск в районе Киркука

Иракский парламент в среду "выдал мандат премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади на размещение войск в регионе Киркука", сообщает интернет-портал турецкой газеты "Сабах".

Губернаторство Киркук не входит в состав Иракского Курдистана, но в нем ввиду значительного этнического присутствия курдов в понедельник также был проведен референдум о независимости Иракского Курдистана.

Киркук является одним из основных нефтеносных регионов Ирака.