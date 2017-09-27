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Дальнее зарубежье 27.09.2017 15:55

Премьер Ирака получил от парламентариев мандат на размещение войск в районе Киркука

Иракский парламент в среду "выдал мандат премьер-министру Ирака Хайдеру аль-Абади на размещение войск в регионе Киркука", сообщает интернет-портал турецкой газеты "Сабах".

Губернаторство Киркук не входит в состав Иракского Курдистана, но в нем ввиду значительного этнического присутствия курдов в понедельник также был проведен референдум о независимости Иракского Курдистана.

Киркук является одним из основных нефтеносных регионов Ирака.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, КИРКУК, МАНДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]