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СНГ 27.09.2017 15:56

Генпрокуроры стран СНГ обсудили вопросы усиления борьбы с коррупцией

Генпрокуроры стран СНГ договорились о совершенствовании правовой базы сотрудничества в противодействии коррупции.

"Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере противодействия коррупции. В частности, были рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы и координации деятельности сторон в рамках реализации совместных проектов государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции", - сказал журналистам в среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной по итогам прошедшего в Казани заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Он отметил, что Советом принят ряд организационных решений, а также решений, совершенствующих правовую базу сотрудничества государств СНГ в сфере противодействия коррупции.

Членами Совета одобрен проект Соглашения о сотрудничестве государств СНГ о противодействии коррупции, направленного на укрепление взаимодействия между странами, проекты соглашений о взаимодействии с отраслевыми органами СНГ. Принято решение о продолжении международного сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Генпрокурор России Юрий Чайка отметил важность проведения совместных мероприятий, подчеркнув, что "только общими усилиями удастся противодействовать коррупции как глобальной угрозе".

Выступивший с основным докладом первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман акцентировал внимание на "важности формирования качественной нормативно-правовой базы, а также реализации полномочий прокуроров по контролю за соответствием крупных расходов чиновников их доходам, по надзору за осуществлением уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о фактах коррупции".

А. Куренной сообщил, что председателем Совета по противодействию коррупции на 2018 год определен генпрокурор РФ Ю.Чайка, сопредседателями Совета стали председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров и Генпрокурор Армении Артур Давтян.

В заседании приняли участие генпрокурор Ю. Чайка, руководители и представители Генпрокуратуры РФ, прокуратуры Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Исполнительного комитета СНГ.

Следующее заседание Совета в 2018 году решено провести в Армении.

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Тэги: СНГ, ГЕНПРОКУРОРЫ, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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