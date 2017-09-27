Генпрокуроры стран СНГ обсудили вопросы усиления борьбы с коррупцией

Генпрокуроры стран СНГ договорились о совершенствовании правовой базы сотрудничества в противодействии коррупции.
"Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере противодействия коррупции. В частности, были рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы и координации деятельности сторон в рамках реализации совместных проектов государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции", - сказал журналистам в среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной по итогам прошедшего в Казани заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
Он отметил, что Советом принят ряд организационных решений, а также решений, совершенствующих правовую базу сотрудничества государств СНГ в сфере противодействия коррупции.
Членами Совета одобрен проект Соглашения о сотрудничестве государств СНГ о противодействии коррупции, направленного на укрепление взаимодействия между странами, проекты соглашений о взаимодействии с отраслевыми органами СНГ. Принято решение о продолжении международного сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступности.
Генпрокурор России Юрий Чайка отметил важность проведения совместных мероприятий, подчеркнув, что "только общими усилиями удастся противодействовать коррупции как глобальной угрозе".
Выступивший с основным докладом первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман акцентировал внимание на "важности формирования качественной нормативно-правовой базы, а также реализации полномочий прокуроров по контролю за соответствием крупных расходов чиновников их доходам, по надзору за осуществлением уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о фактах коррупции".
А. Куренной сообщил, что председателем Совета по противодействию коррупции на 2018 год определен генпрокурор РФ Ю.Чайка, сопредседателями Совета стали председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров и Генпрокурор Армении Артур Давтян.
В заседании приняли участие генпрокурор Ю. Чайка, руководители и представители Генпрокуратуры РФ, прокуратуры Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Исполнительного комитета СНГ.
Следующее заседание Совета в 2018 году решено провести в Армении.
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