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СНГ 27.09.2017 17:44

Узбекский лидер планирует встретиться с патриархом Кириллом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проведет встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прибывающим 29 сентября в республику с визитом, сообщает в среду пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"В программе визита предстоятеля Русской православной церкви встречи в государственных структурах Узбекистана и с руководством Управления мусульман страны, а также посещение городов Самарканда и Бухары", - говорится в сообщении.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым", - отметили в МИД.

Как сообщалось, с 29 сентября по 2 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Узбекистан в связи со 145-летием начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии.

"Предстоятель Русской церкви посетит православные храмы Ташкента, Самарканда и Бухары, познакомится с развитием епархиальной жизни в республике, а 1 октября освятит Успенский кафедральный собор в Ташкенте", - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Это первый визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Узбекистан.

Русская Православная Церковь в Узбекистане - вторая по количеству верующих в республике, после Управления мусульман. На территории республики имеется 38 храмов, есть женские и мужские монастыри, издаются газета "Слово Жизни" и журнал "Восток Свыше", функционирует Ташкентская Православная духовная семинария, в которой обучаются студенты не только из Узбекистана, но и близлежащих стран - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и России.

В ноябре 2012 года в Ташкенте широко были отмечены торжества по случаю 140-летия служения Русской Православной Церкви на земле Средней Азии и Казахстана.

По данным комитета по делам религий республики, на территории республики зарегистрировано свыше 2220 религиозных организаций, из которых 95% являются мусульманскими. Вместе с тем, в Узбекистане осуществляют свою деятельность 159 христианских организаций, 8 еврейских общин, 6 общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАТРИАРХ


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