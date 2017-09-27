Председателем фракции германских социал-демократов в Бундестаге избрана Андреа Налес

Министр труда и социальной политики ФРГ Андреа Налес избрана председателем фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге, сообщает в воскресенье издание "Бильд".

По его информации, кандидатуру 47-летней А.Налес поддержали 137 депутатов, 14 высказались против.

На этом посту А.Налес по предложению лидера партии Мартина Шульца заменит Томаса Оппермана.

Ранее Т.Опперман заявил, что (СДПГ) не планирует создавать коалицию в Бундестаге.