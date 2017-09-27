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Дальнее зарубежье 27.09.2017 16:02

Председателем фракции германских социал-демократов в Бундестаге избрана Андреа Налес

Министр труда и социальной политики ФРГ Андреа Налес избрана председателем фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге, сообщает в воскресенье издание "Бильд".

По его информации, кандидатуру 47-летней А.Налес поддержали 137 депутатов, 14 высказались против.

На этом посту А.Налес по предложению лидера партии Мартина Шульца заменит Томаса Оппермана.

Ранее Т.Опперман заявил, что (СДПГ) не планирует создавать коалицию в Бундестаге.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСТАГ, СДПГ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]