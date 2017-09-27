Норвегия присоединится к Центру киберобороны НАТО

Правительство Норвегии сообщило в среду о решении присоединиться к действующему в Таллине Центру сотрудничества в области киберобороны НАТО.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра, Норвегия станет 21-М государством-членом организации.
"Мы рады, что Норвегия как один из членов-учредителей НАТО приняла решение внести свой вклад в работу Центра, укрепив тем самым нашу экспертизу киберобороны", - сказала руководитель Центра Мерле Майгре (Merle Maigre).
По ее словам, Норвегия планирует стать членом Центра как государство-спонсор.
Центр был создан в 2006 году и стал источником экспертиз в области киберзащиты для НАТО и членов альянса. Центр проводит ежегодно международные учения по киберобороне Locked Shields.
Государствами-спонсорами в настоящее время являются также Бельгия, Эстония, Испания, Нидерланды, Италия, Греция, Литва, Латвия, Польша, Франция, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Венгрия, США и Соединенное Королевство. Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция являются государствами-партнерами.
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