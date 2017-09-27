Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0026 RUR   0.0294 GBR   2.2829 TRY   0.4799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   58.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 12° 17° 29 Сен 12° 19° 30 Сен 14° 21°

Дальнее зарубежье 27.09.2017 18:00

Норвегия присоединится к Центру киберобороны НАТО

Правительство Норвегии сообщило в среду о решении присоединиться к действующему в Таллине Центру сотрудничества в области киберобороны НАТО.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра, Норвегия станет 21-М государством-членом организации.

"Мы рады, что Норвегия как один из членов-учредителей НАТО приняла решение внести свой вклад в работу Центра, укрепив тем самым нашу экспертизу киберобороны", - сказала руководитель Центра Мерле Майгре (Merle Maigre).

По ее словам, Норвегия планирует стать членом Центра как государство-спонсор.

Центр был создан в 2006 году и стал источником экспертиз в области киберзащиты для НАТО и членов альянса. Центр проводит ежегодно международные учения по киберобороне Locked Shields.

Государствами-спонсорами в настоящее время являются также Бельгия, Эстония, Испания, Нидерланды, Италия, Греция, Литва, Латвия, Польша, Франция, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Венгрия, США и Соединенное Королевство. Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция являются государствами-партнерами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, НОРВЕГИЯ, КИБЕРОБОРОНА, НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]