Совет министров обороны стран СНГ пройдёт в октябре в Таджикистане

Вопросы, связанные с военно-научной деятельностью будут рассмотрены в ходе Совета министров обороны (СМО) государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдёт в октябре в Душанбе, сообщает в среду российское военное ведомство.
"На заседании, в частности, будут подведены итоги конкурса военно-научных работ слушателей и курсантов вузов, посвященного 25-летию образования СМО СНГ", - сказано в сообщении, которое поступило в агентство.
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