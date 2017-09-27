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СНГ 27.09.2017 18:35

США не выполняют свои обязательства по уничтожению химоружия, в том числе под предлогом отсутствия финансов - Путин

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что пример России, уничтожившей в среду последний химический боеприпас, послужит примером для других стран.

"Как известно, самыми крупными держателями и обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор США, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средстве, что, честно говоря, звучит как-то странновато", - сказал В.Путин в ходе телемоста с Удмуртией, в ходе которого был уничтожен последний химический боеприпас из российских арсеналов.

Тем не менее, по его словам, Россия ожидает, что "США, также как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства в рамках международных соглашений".

"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]