США не выполняют свои обязательства по уничтожению химоружия, в том числе под предлогом отсутствия финансов - Путин

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что пример России, уничтожившей в среду последний химический боеприпас, послужит примером для других стран.

"Как известно, самыми крупными держателями и обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор США, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средстве, что, честно говоря, звучит как-то странновато", - сказал В.Путин в ходе телемоста с Удмуртией, в ходе которого был уничтожен последний химический боеприпас из российских арсеналов.

Тем не менее, по его словам, Россия ожидает, что "США, также как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства в рамках международных соглашений".

"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран", - сказал В.Путин.