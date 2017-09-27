США не выполняют свои обязательства по уничтожению химоружия, в том числе под предлогом отсутствия финансов - Путин

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что пример России, уничтожившей в среду последний химический боеприпас, послужит примером для других стран.
"Как известно, самыми крупными держателями и обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор США, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средстве, что, честно говоря, звучит как-то странновато", - сказал В.Путин в ходе телемоста с Удмуртией, в ходе которого был уничтожен последний химический боеприпас из российских арсеналов.
Тем не менее, по его словам, Россия ожидает, что "США, также как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства в рамках международных соглашений".
"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран", - сказал В.Путин.
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