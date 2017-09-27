Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не будет рассматриваться временной парламентской комиссией

Комиссия парламента Армении по внешним отношениям проголосовала против создания временной парламентской комиссии для рассмотрения вопроса о выходе республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Законопроект о создании такой комиссии представил в среду на заседании парламентской комиссии по внешним отношениям руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян.

"Необходимости в создании временной комиссии нет, поскольку постоянная комиссия полностью открыта для обсуждения этого вопроса. Не прозвучало ни одного довода в пользу того, что надо создавать такую комиссию", - сказал руководитель комиссии по внешним отношениям, член правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Фракция "Елк", в частности, предлагает парламенту Армении начать процедуру прекращения членства республики в ЕАЭС. Представители оппозиционной фракции считают, что членство в ЕАЭС привело "к регрессу в ряде социально-экономических сферах, не укрепило безопасность Армении", а также ограничивает развитие экономических связей с третьими странами.

Ранее вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил, что "во внешнеполитической повестке страны нет предпосылок для смены приоритетов, в частности, это касается развития армяно-российских отношений, членства в ЕАЭС и ОДКБ".