В Армении на государственном уровне героизируют пособников фашизма – член Академии Российского телевидения

Член Академии Российского телевидения, тележурналист «ТВ Ц», автор ряда документальных фильмов, посвященных проблеме реабилитации пособников фашизма Вера Кузьмина считает, что в Армении на высшем государственном уровне героизируют пособников фашизма, в частности, генерала СС Гарегина Нжде.
"В Армении был поставлен памятник Нжде. Он оказался на том месте, которое считается более выгодным и престижным в городе, чем памятник Баграмяну. Там (на открытии - ИФ) присутствовало все руководство республики. То есть это не то, чтобы кто-то там пришел ночью, потихонечку поставил памятник какой-то гипсовый на своей, частной территории", - сказала В.Кузьмина в интервью аналитическому телеканалу "День-ТВ" (https://www.youtube.com/watch?v=akeFgzyYXrQ&feature=youtu.be).
По ее мнению, видео кадры открытия памятника, имеющиеся в открытом доступе, свидетельствуют о том, что все "это абсолютно официально".
Как сообщалось ранее, открытие памятнику Гарегину Нжде в центре Еревана состоялось 28 мая 2016 года. В мероприятии принимало участие все высшее армянское руководство, включая президента Сержа Саргсяса.
А.Азизов
Новая система установления личности будет применяться в Азербайджане
Посредники по Карабаху подготовят встречу президентов Азербайджана и Армении, заявляют в Ереване
Генпрокуратура Азербайджана предупредила интернет-сайт за интервью с осужденным экс-главой МБА
В бюджет ГНФАР на 2017г внесут изменения, документ представлен на утверждение президента Азербайджана
Курс манат/доллар на 28 сентября - 1,7002 AZN/$1
Минск заинтересован в создании совместного фармпредприятия в Азербайджане – глава Минздрава Беларуси
В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси
Бакинской школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керимова
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 9 человек, еще 6 пострадали - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»