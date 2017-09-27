В Армении на государственном уровне героизируют пособников фашизма – член Академии Российского телевидения

Член Академии Российского телевидения, тележурналист «ТВ Ц», автор ряда документальных фильмов, посвященных проблеме реабилитации пособников фашизма Вера Кузьмина считает, что в Армении на высшем государственном уровне героизируют пособников фашизма, в частности, генерала СС Гарегина Нжде.

"В Армении был поставлен памятник Нжде. Он оказался на том месте, которое считается более выгодным и престижным в городе, чем памятник Баграмяну. Там (на открытии - ИФ) присутствовало все руководство республики. То есть это не то, чтобы кто-то там пришел ночью, потихонечку поставил памятник какой-то гипсовый на своей, частной территории", - сказала В.Кузьмина в интервью аналитическому телеканалу "День-ТВ" (https://www.youtube.com/watch?v=akeFgzyYXrQ&feature=youtu.be).

По ее мнению, видео кадры открытия памятника, имеющиеся в открытом доступе, свидетельствуют о том, что все "это абсолютно официально".

Как сообщалось ранее, открытие памятнику Гарегину Нжде в центре Еревана состоялось 28 мая 2016 года. В мероприятии принимало участие все высшее армянское руководство, включая президента Сержа Саргсяса.

А.Азизов