Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0026 RUR   0.0294 GBR   2.2829 TRY   0.4799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   58.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 12° 17° 29 Сен 12° 19° 30 Сен 14° 21°

Регион 27.09.2017 16:38

В Армении на государственном уровне героизируют пособников фашизма – член Академии Российского телевидения

Член Академии Российского телевидения, тележурналист «ТВ Ц», автор ряда документальных фильмов, посвященных проблеме реабилитации пособников фашизма Вера Кузьмина считает, что в Армении на высшем государственном уровне героизируют пособников фашизма, в частности, генерала СС Гарегина Нжде.

"В Армении был поставлен памятник Нжде. Он оказался на том месте, которое считается более выгодным и престижным в городе, чем памятник Баграмяну. Там (на открытии - ИФ) присутствовало все руководство республики. То есть это не то, чтобы кто-то там пришел ночью, потихонечку поставил памятник какой-то гипсовый на своей, частной территории", - сказала В.Кузьмина в интервью аналитическому телеканалу "День-ТВ" (https://www.youtube.com/watch?v=akeFgzyYXrQ&feature=youtu.be).

По ее мнению, видео кадры открытия памятника, имеющиеся в открытом доступе, свидетельствуют о том, что все "это абсолютно официально".

Как сообщалось ранее, открытие памятнику Гарегину Нжде в центре Еревана состоялось 28 мая 2016 года. В мероприятии принимало участие все высшее армянское руководство, включая президента Сержа Саргсяса.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, НЖДЕ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Ассоциация азербайджано-славянской молодежи обратилось к Путину с протестом в связи с установкой памятника фашисту Нжде в Ереване

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]