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Бизнес и законодательство 27.09.2017 16:44

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики отправилась в Ставрополь для участия в межрегиональном форуме

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым в среду отправилась в Ставрополь для участия в работе восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума «Инвестиции, инновации, туризм», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым сегодня отправилась в Ставрополь, где 28 сентября состоится восьмой российско-азербайджанский межрегиональный форум", - отметили в ведомстве.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экономики Азербайджана и Министерство экономического развития РФ.

Как сообщалось ранее, в работе форума примет участие и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В рамках деловой программы форума планируется проведение тематических круглых столов, биржи деловых контактов. В ходе форума будут рассмотрены вопросы межрегионального взаимодействия России и Азербайджана в гуманитарной сфере, в агропромышленном секторе, в областях промышленности, здравоохранения и развития туризма.

Российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит с 2010 года.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]