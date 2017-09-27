Азербайджанская делегация во главе с министром экономики отправилась в Ставрополь для участия в межрегиональном форуме

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым в среду отправилась в Ставрополь для участия в работе восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума «Инвестиции, инновации, туризм», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
"Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым сегодня отправилась в Ставрополь, где 28 сентября состоится восьмой российско-азербайджанский межрегиональный форум", - отметили в ведомстве.
Организаторами мероприятия выступают Министерство экономики Азербайджана и Министерство экономического развития РФ.
Как сообщалось ранее, в работе форума примет участие и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
В рамках деловой программы форума планируется проведение тематических круглых столов, биржи деловых контактов. В ходе форума будут рассмотрены вопросы межрегионального взаимодействия России и Азербайджана в гуманитарной сфере, в агропромышленном секторе, в областях промышленности, здравоохранения и развития туризма.
Российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит с 2010 года.
А.Азизов
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