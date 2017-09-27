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Дальнее зарубежье 27.09.2017 19:05

Макрон и Мэй встретятся с военнослужащими НАТО, дислоцированными в Эстонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron) и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Theresa May) посетят 29 сентября в Эстонии военный городок Тапа.

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе правительства Эстонии, они встретятся с военнослужащими боевой группы НАТО в Эстонии. Их будет сопровождать премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

Батальонная боевая группа НАТО в количестве 1200 человек размещена в Эстонии в соответствии с решением Варшавского саммита НАТО. Ее возглавляет Великобритания, направившая сюда около 800 солдат и офицеров.

Э.Макрон и Т.Мэй прибудут в Эстонию для участия в саммите Европейского союза, на котором будут рассмотрены вопросы дигитализации Европейского союза. Он пройдет в пятницу в Эстонии, которая является в настоящее время председателем Совета ЕС.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]