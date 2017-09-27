Макрон и Мэй встретятся с военнослужащими НАТО, дислоцированными в Эстонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron) и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Theresa May) посетят 29 сентября в Эстонии военный городок Тапа.
Как сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе правительства Эстонии, они встретятся с военнослужащими боевой группы НАТО в Эстонии. Их будет сопровождать премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).
Батальонная боевая группа НАТО в количестве 1200 человек размещена в Эстонии в соответствии с решением Варшавского саммита НАТО. Ее возглавляет Великобритания, направившая сюда около 800 солдат и офицеров.
Э.Макрон и Т.Мэй прибудут в Эстонию для участия в саммите Европейского союза, на котором будут рассмотрены вопросы дигитализации Европейского союза. Он пройдет в пятницу в Эстонии, которая является в настоящее время председателем Совета ЕС.
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