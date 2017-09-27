Посредники по Карабаху подготовят встречу президентов Азербайджана и Армении, заявляют в Ереване

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта посетят Армению в начале октября.

"Мы ждем посредников в Армении в первой половине октября. Они приедут для подготовки встречи президентов (Азербайджана и Армении - ИФ)", - сказал глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с госминистром по вопросам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом в Ереване в среду.