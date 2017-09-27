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Карабахский конфликт 27.09.2017 17:11

Посредники по Карабаху подготовят встречу президентов Азербайджана и Армении, заявляют в Ереване

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта посетят Армению в начале октября.

"Мы ждем посредников в Армении в первой половине октября. Они приедут для подготовки встречи президентов (Азербайджана и Армении - ИФ)", - сказал глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с госминистром по вопросам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом в Ереване в среду.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]