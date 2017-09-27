Минск заинтересован в создании совместного фармпредприятия в Азербайджане – глава Минздрава Беларуси

Минск заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в сфере фармацевтики и создании азербайджано-белорусского предприятия на территории Азербайджана, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Министр экономики Азербайджана Шихин Мустафаев принял В.Малашко в среду в Баку, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«В.Малашко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в сфере здравоохранения и фармацевтики, в том числе подготовке специалистов и создании совместного фармацевтического предприятия»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, Ш.Мустафаев отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание развитию фармацевтической промышленности. Он отметил, что в этой сфере уже создан специализированный Пираллахинский промышленный парк.

«В промышленном парке ведутся работы по созданию совместных предприятий с Ираном и Россией. Белорусские компании также могут воспользоваться созданными выгодными условиями промпарка»,- говорится в сообщении.

Ш.Мустафаев добавил, что азербайджано-белорусские отношения охватывают большинство направлений экономики и успешно развиваются.

По его словам, учрежденный в текущем году в Минске Торговый дом Азербайджана представляет важное значение в развитии отношений и экспорте азербайджанской продукции в Беларусь.

Ф.Исазаде