Официальный Мадрид не видит оснований полагать, что в вопросе проведения референдума о независимости Каталонии есть "российский след", заявил в среду "Интерфаксу" официальный источник, близкий к правительственным кругам Испании.
"Было бы ошибкой считать, что в конкретный момент кто-то за кулисами дёргает за ниточки и руководит оркестром. Правительство (Испании - ИФ) так не думает", - сказал источник, комментируя материалы в испанской прессе о якобы "руке Москвы" в предстоящем референдуме.
"И испанские, и российские СМИ часто упрощают многие вопросы", - добавил он, отметив, что это присуще и другим мировым СМИ.
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