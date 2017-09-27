В бюджет ГНФАР на 2017г внесут изменения, документ представлен на утверждение президента Азербайджана

В бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) Азербайджана на 2017 год будут внесены изменения, отмечается в сообщении фонда.
"Наблюдательный совет ГНФАР на заседании 27 сентября обсудил проект изменений в бюджете фонда на 2017 год. Проект был одобрен и принято решение представить документ на утверждение президента Азербайджана", - отмечается в сообщении.
При этом ГНФАР не указывает, как изменятся параметры бюджета фонда.
Доходы Госнефтефонда на 2017 год утверждены в размере 8 млрд 370 млн 589,8 тыс. манатов, расходы - 14 млрд 483 млн 856 тыс. манатов.
Доходы ГНФАР на текущий год рассчитаны из средней цены на нефть в $40 за баррель.
Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2017 году составят 7 млрд 550,705 млн манатов или 90,2% всех доходов фонда на текущий год.
Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 16,83 млн манатов, бонусные выплаты – 495 тыс. манатов, поакровые платежи – 3,465 млн манатов.
Доходы от управления средствами фонда в 2017 году составят 799 млн 94,6 тыс. манатов.
В структуре расходов фонда, 6 млрд 100 млн манатов или 42,1% составят трансферты в госбюджет Азербайджана.
Кроме того, в расходах фонда предусмотрены трансферты в Центральный банк (ЦБА) в размере до 7,5 млрд манатов с целью обеспечения макроэкономической стабильности.
Остальные расходы будут направлены на прочие цели.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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