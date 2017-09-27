Гендиректор ОЗХО высоко оценил профессионализм российских экспертов при ликвидации запасов химоружия

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю поздравил Россию с полной ликвидацией запасов химического оружия, говорится в заявлении, распространенном в "Твиттере" организации.

"Я поздравляю Россию и высоко ценю всех российских экспертов, которые были вовлечены в этот процесс, за их профессионализм и преданность", - заявил А.Узюмджю.

Также гендиректор ОЗХО назвал "этот шаг важнейшим в достижении целей Конвенции о запрещении химического оружия".

Ранее в среду президент России Владимир Путин отдал распоряжение об уничтожении последнего химического боеприпаса в России. В.Путин в режиме телемоста связался с Удмуртией, где проводились работы по уничтожению.

Таким образом, по состоянию на 27 сентября в России уничтожены все запасы химического орудия - это 39 тысяч 967 тонн отравлявших веществ или 100% имевшихся запасов.