Гендиректор ОЗХО высоко оценил профессионализм российских экспертов при ликвидации запасов химоружия

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю поздравил Россию с полной ликвидацией запасов химического оружия, говорится в заявлении, распространенном в "Твиттере" организации.
"Я поздравляю Россию и высоко ценю всех российских экспертов, которые были вовлечены в этот процесс, за их профессионализм и преданность", - заявил А.Узюмджю.
Также гендиректор ОЗХО назвал "этот шаг важнейшим в достижении целей Конвенции о запрещении химического оружия".
Ранее в среду президент России Владимир Путин отдал распоряжение об уничтожении последнего химического боеприпаса в России. В.Путин в режиме телемоста связался с Удмуртией, где проводились работы по уничтожению.
Таким образом, по состоянию на 27 сентября в России уничтожены все запасы химического орудия - это 39 тысяч 967 тонн отравлявших веществ или 100% имевшихся запасов.
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