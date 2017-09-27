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СНГ 27.09.2017 19:42

Гендиректор ОЗХО высоко оценил профессионализм российских экспертов при ликвидации запасов химоружия

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю поздравил Россию с полной ликвидацией запасов химического оружия, говорится в заявлении, распространенном в "Твиттере" организации.

"Я поздравляю Россию и высоко ценю всех российских экспертов, которые были вовлечены в этот процесс, за их профессионализм и преданность", - заявил А.Узюмджю.

Также гендиректор ОЗХО назвал "этот шаг важнейшим в достижении целей Конвенции о запрещении химического оружия".

Ранее в среду президент России Владимир Путин отдал распоряжение об уничтожении последнего химического боеприпаса в России. В.Путин в режиме телемоста связался с Удмуртией, где проводились работы по уничтожению.

Таким образом, по состоянию на 27 сентября в России уничтожены все запасы химического орудия - это 39 тысяч 967 тонн отравлявших веществ или 100% имевшихся запасов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]