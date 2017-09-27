Мадрид принимает все меры, чтобы не допустить референдума о независимости Каталонии, пытаясь избежать кровопролития

Референдум об отделении автономного региона Каталония от Испании не состоится, считает официальный источник, близкий правительственным кругам Испании.

"Референдума не будет, и мы сможем дать ответ в случае атаки на демократию", - сказал источник, подчеркнув, что демократия Испании уже не впервые подвергается нападкам.

"Будут предприняты все действия, чтобы не допустить голосования. То, каким образом - это полицейский вопрос. Все делается для того, чтобы преступления не произошло", - отметил он.

В то же время, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", он сказал, что "все силовые структуры до последнего пытаются избежать пролития крови".

Источник напомнил, что проведение подобного плебисцита идёт вразрез с конституцией Испании.

"Проведение референдума не было одобрено и будет считаться вне закона", - добавил источник.

Он подчеркнул, что "те люди, которые выступают с противозаконными действиями и ведут подготовку к референдуму, должны ответить перед законом".

Комментируя по просьбе "Интерфакса" сообщения СМИ о том, что якобы Мадрид получал одобрение Брюсселя на жесткие меры по сохранению территориальной целостности Испании, источник сказал: "Никаких консультаций по поводу того, как мы можем или не можем поступать, с Брюсселем не было".

"Я надеюсь, что 2 октября вновь можно будет заняться политикой ", - заключил он.