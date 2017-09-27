Шойбле может покинуть пост главы Минфина ФРГ, заняв должность спикера Бундестага

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле покинет свой пост, чтобы занять новую должность - спикера Бундестага, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее об этом сообщило немецкое издание Bild.

Как следует из публикации Bild, канцлер Германии Ангела Меркель и председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге Фолькер Каудер попросили В.Шойбле сменить Норберта Ламмерта на посту спикера нижней палаты немецкого парламента.

Организация работы Бундестага может оказаться довольно сложной, учитывая, что 94 места в нижней палате немецкого парламента по итогам прошедших в минувшее воскресенье выборов получила право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набравшая почти 13% голосов избирателей, пишет FT.

По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в Бундестаге, набрав 32,9% голосов, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" - 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.

В.Шойбле является рекордсменом по продолжительности службы в Бундестаге, впервые он был избран в нижнюю палату немецкого парламента 45 лет назад - в 1972 году.

Он занимает пост министра финансов Германии с 2009 года.