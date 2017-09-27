Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении городской Исполнительной власти Шеки 1 млн манатов на строительство кольцевой автомобильной автодороги, ведущей к Кишскому албанскому храму в селе Киш Шекинского района.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Р.Бабаев
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