Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении городской Исполнительной власти Шеки 1 млн манатов на строительство кольцевой автомобильной автодороги, ведущей к Кишскому албанскому храму в селе Киш Шекинского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев