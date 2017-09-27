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27.09.2017 18:04

Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении городской Исполнительной власти Шеки 1 млн манатов на строительство кольцевой автомобильной автодороги, ведущей к Кишскому албанскому храму в селе Киш Шекинского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]