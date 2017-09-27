Цены на элитные дома в центре Лондона вырастут на 20,3% в 2018-2022 гг. - Savills

Стоимость элитной жилой недвижимости в центральных районах Лондона вырастет на 20,3% в 2018-2022 годах, прогнозируют аналитики британской компании Savills Plc.

При этом в период с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года цены на премиальное жилье в центре британской столицы упали на 15%. В других районах Лондона снижение составило 4,7% за указанный период.

Согласно прогнозам, повышение цен на элитные дома в центре Лондона существенно превысит темпы роста цен в остальных районах британской столицы, поскольку в них дома в большей степени зависят от внутреннего спроса со стороны британцев, работающих в финансовом и бизнес-секторе. Доступ к ипотечному кредитованию для них нередко бывает затруднен.

Средний рост цен на премиальную недвижимость Лондона вне центра составит 10,2% за пять лет до 2022 года, говорится в отчете Savills.

"Мы считаем, что риски относительно позиции Лондона как мирового коммерческого центра были завышены, - отмечает директор отдела мировых исследований Savills Иоланда Барнс. - Какими бы ни были показатели других городов-конкурентов, британская столица почти наверняка будет по-прежнему являться ключевым глобальным финансовым центром".

Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в области недвижимости. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, консалтингу и управлению недвижимостью, на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает 30 тыс. сотрудников. На московском рынке элитной недвижимости компания работает с 1993 года.