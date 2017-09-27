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АПК 27.09.2017 18:35

Россельхознадзор и ветслужба Азербайджана согласовали условия поставки мяса птицы из РФ

Россельхознадзор и ветеринарная служба Азербайджана согласовали условия поставки российского мяса птицы на азербайджанский рынок.

Как сообщается в материалах Россельхознадзора, госветслужба Азербайджана уведомила, что при поставках птицеводческой продукции из России готова руководствоваться решением об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных (принцип регионализации).

В связи с этим экспорт продукции птицеводства из России в Азербайджан разрешен в случаях, если поднадзорные товары (живая птица, инкубационные яйца, генетический материал, птицепродукция, не прошедшая термическую обработку, гарантирующую разрушение вируса гриппа птиц) получены и произведены на территориях, имеющих статус "благополучный" по высокопатогенному гриппу птиц.

Поставки птицепродукции, не прошедшей термическую обработку, гарантирующую разрушение вируса гриппа птиц, возможны при условии, что она получена от птицы, выращенной и содержащейся на территориях, которые также имеют статус "благополучный" по гриппу птиц.

Отгрузки живой птицы в третьи страны допускаются в случае, если маршрут следования не проходит по территории, имеющей статус "неблагополучный" по гриппу птиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПТИЦА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]