Россельхознадзор и ветслужба Азербайджана согласовали условия поставки мяса птицы из РФ

Россельхознадзор и ветеринарная служба Азербайджана согласовали условия поставки российского мяса птицы на азербайджанский рынок.
Как сообщается в материалах Россельхознадзора, госветслужба Азербайджана уведомила, что при поставках птицеводческой продукции из России готова руководствоваться решением об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных (принцип регионализации).
В связи с этим экспорт продукции птицеводства из России в Азербайджан разрешен в случаях, если поднадзорные товары (живая птица, инкубационные яйца, генетический материал, птицепродукция, не прошедшая термическую обработку, гарантирующую разрушение вируса гриппа птиц) получены и произведены на территориях, имеющих статус "благополучный" по высокопатогенному гриппу птиц.
Поставки птицепродукции, не прошедшей термическую обработку, гарантирующую разрушение вируса гриппа птиц, возможны при условии, что она получена от птицы, выращенной и содержащейся на территориях, которые также имеют статус "благополучный" по гриппу птиц.
Отгрузки живой птицы в третьи страны допускаются в случае, если маршрут следования не проходит по территории, имеющей статус "неблагополучный" по гриппу птиц.
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