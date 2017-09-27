Меркель приветствует стремление Макрона реформировать Евросоюз

Канцлер ФРГ Ангела Меркель положительно оценила речь президента Франции Эмманюэля Макрона, во время которой он высказал предложения о перестройке Европейского союза, заявил в среду представитель канцлера Штеффен Зайберт.
"Канцлер Германии приветствует столь яркую речь французского президента, в которой прозвучала приверженность (Европе и ее ценностям - ИФ), и то, что Эмманюэль Макрон предложил существенный предмет для обсуждения в ходе предстоящих важных переговоров о будущем ЕС", - сказал представитель журналистам.
При этом Ш.Зайберт подчеркнул, что время для детального обсуждения предложений Э.Макрона пока не настало.
Накануне Э.Макрон произнес речь о Европе, посетовав, что она "очень слаба, очень медленна и слишком неэффективна".
Французский президент высказался за устойчивое развитие, основанное на экологически чистой энергетике и продовольственной безопасности для европейцев. Помимо этого, Э.Макрон предложил сделать зону евро "сердцем экономической мощи Европы в мире". Он высказался за формирование бюджета, который позволит финансировать совместные инвестиции.
Товарооборот между Баку и Пекином увеличился почти вдвое – посол Китая в Азербайджане
Новая система установления личности будет применяться в Азербайджане
Посредники по Карабаху подготовят встречу президентов Азербайджана и Армении, заявляют в Ереване
Россельхознадзор и ветслужба Азербайджана согласовали условия поставки мяса птицы из РФ
В бюджет ГНФАР на 2017г внесут изменения, документ представлен на утверждение президента Азербайджана
«Карабах» уступил с минимальным счетом «Роме» в Лиге чемпионов
В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси
Бакинской школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керимова
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»