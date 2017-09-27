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Дальнее зарубежье 27.09.2017 20:40

Меркель приветствует стремление Макрона реформировать Евросоюз

Канцлер ФРГ Ангела Меркель положительно оценила речь президента Франции Эмманюэля Макрона, во время которой он высказал предложения о перестройке Европейского союза, заявил в среду представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"Канцлер Германии приветствует столь яркую речь французского президента, в которой прозвучала приверженность (Европе и ее ценностям - ИФ), и то, что Эмманюэль Макрон предложил существенный предмет для обсуждения в ходе предстоящих важных переговоров о будущем ЕС", - сказал представитель журналистам.

При этом Ш.Зайберт подчеркнул, что время для детального обсуждения предложений Э.Макрона пока не настало.

Накануне Э.Макрон произнес речь о Европе, посетовав, что она "очень слаба, очень медленна и слишком неэффективна".

Французский президент высказался за устойчивое развитие, основанное на экологически чистой энергетике и продовольственной безопасности для европейцев. Помимо этого, Э.Макрон предложил сделать зону евро "сердцем экономической мощи Европы в мире". Он высказался за формирование бюджета, который позволит финансировать совместные инвестиции.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕВРОСОЮЗ, БУДУЩЕЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]