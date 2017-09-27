За независимость Иракского Курдистана проголосовали около 93% участников референдума

Абсолютное большинство избирателей, принявших участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана, высказались в пользу его отделения от Ирака, передает в среду курдский телерадиоканал "Рудау" со ссылкой на избирательную комиссию Курдистана.

По предварительным данным, "за" независимость Курдистана проголосовали 92,73% избирателей.

При этом телерадиоканал отмечает, что результаты референдума будут считаться окончательными после их одобрения со стороны Апелляционного суда Курдистана.

В свою очередь, в избирательной комиссии уже назвали референдум "успешным" и подчеркнули то, что международные наблюдатели не зафиксировали нарушений во время его проведения.

Референдум о независимости состоялся 25 сентября.

В бюллетене, напечатанном на четырех языках курдском-сорани, арабском, ассирийском и туркоманском, содержался вопрос: "Согласны ли Вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"

В общей сложности были обработаны более 3 млн действительных бюллетеней, среди которых лишь около 220 тыс. были поданы против самостоятельности Курдистана.

Явка на прошедшем референдуме составила 72%.

В Багдаде ранее назвали референдум нелегитимным. Помимо этого, намерение иракских курдов провести референдум о самоопределении раскритиковали иностранные государства. В частности, против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США, Великобритания.