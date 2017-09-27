Трамп раскритиковал СМИ и Facebook за негативную по отношению к нему позицию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал медиаплатформы и ряд СМИ за негативное отношение к его персоне.

"Facebook всегда был против Трампа. Сети были всегда против Трампа, фейковые новости, "Нью-Йорк таймс" (принесли извинения) и "Вашингтон пост" были против Трампа. Сговор?" - написал он в среду на своей странице в "Твиттере".

"Но были те, кто за Трампа! Буквально ни один президент не достигал того, что мы достигли за первые девять месяцев. И экономика гудит", - уверен американский президент.

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал американские СМИ.