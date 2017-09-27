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Дальнее зарубежье 27.09.2017 20:56

Трамп раскритиковал СМИ и Facebook за негативную по отношению к нему позицию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал медиаплатформы и ряд СМИ за негативное отношение к его персоне.

"Facebook всегда был против Трампа. Сети были всегда против Трампа, фейковые новости, "Нью-Йорк таймс" (принесли извинения) и "Вашингтон пост" были против Трампа. Сговор?" - написал он в среду на своей странице в "Твиттере".

"Но были те, кто за Трампа! Буквально ни один президент не достигал того, что мы достигли за первые девять месяцев. И экономика гудит", - уверен американский президент.

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал американские СМИ.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МЕДИА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]