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СНГ 27.09.2017 21:11

Более 30 тыс. жителей эвакуированы из населенных пунктов вблизи горящего склада боеприпасов на Украине

Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных вблизи военных складов в Калиновке (Винницкая обл.), где произошел пожар и взрывы боеприпасов, на данный момент их число превысило 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 17.30, эвакуировано более 30 тыс. человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 71 транспортное средство, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС", - говорится в сообщении ГСЧС.

Авиация ГСЧС осуществила 11 сбросов воды на очаги пожара, где снижена опасность. В местах безопасного размещения эвакуированного населения организовано горячее питание и медицинское обеспечение.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время закрыто движение всех видов транспорта, в том числе автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 км от Калиновки.

Отключены линии электропередач Калиновка - Укрфлора и Калиновка - Лавровка. Также отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка.

Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, обстановка на складах боеприпасов стабилизировалась. По состоянию на 17.00, интенсивность взрывов сократилась до трех-четырех в минуту.

На месте ликвидации работает шесть пожарных танков. Для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыли 15 групп разминирования и 18 единиц техники. Всего в ликвидации последствий ЧП привлечено более 700 военнослужащих ВСУ.

В Генштабе вновь подчеркнули, что информация о наличии химического оружия на складах вооружений ВСУ не соответствует действительности.

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Тэги: УКРАИНА, СКЛАДЫ, ЭВАКУАЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]