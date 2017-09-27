Туроператоры не могут придумать, как вернуть домой 4 тыс. туристов из Турции

Туроператоры пока не могут найти варианты для вывоза в Москву и Петербург более 4 тыс. туристов из Турции, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туркомпаний.

"Только по данным двух крупных туроператоров в ожидании своего вылета в Турции находятся свыше 4 тыс. туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны были улетать на Родину рейсами прекратившей все чартерные программы авиакомпании "ВИМ-Авиа". Для этих туристов по-прежнему нет свободных емкостей на авиационном рынке, и операторы на настоящий момент не могут гарантировать им возвращение в Россию в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, туроператоры сейчас прилагают все силы для того, чтобы найти какие-то варианты, но свободных самолетов нет. Более того, каждый день ожидания прибавляет к указанному количеству новых невылетевших туристов - у очередной группы заканчивается отдых.

"Все туристы сейчас размещены в отелях, преимущественно в тех, где они отдыхали - с продлением проживания за счет оператора. Есть и случаи предоставления им других отелей для временного пребывания из-за задержки обратного вылета", - рассказали в ассоциации.

В компании НТК "Интурист" сообщили, что в отелях Турции находятся 2,5 тыс. ее клиентов, и она не может гарантировать их возвращение клиентов как минимум до 1 октября.

"На рынке просто физически нет свободных провозных емкостей, хотя мы сейчас рассматриваем любые возможности. Ряд цепочек "ВИМ-Авиа" мы поменяли на Red Wings, но и у них недостаточно кресел под наши объемы. Сохраняется вероятность, что вывезти туристов смогут самолеты "ВИМ-Авиа" под какие-либо гарантии со стороны государственных или негосударственных структур, но такие ожидания пока не оправдываются. Без таких гарантий любой самолет "ВИМ-Авиа" будет попросту арестован в Турции за долги", - рассказал заместитель генерального директора компании Сергей Толчин.

У "TUI Россия" в Турции находятся 1,8 тыс. клиентов, часть удалось вернуть во вторник. Всего у компании около 7 тыс. туристов находятся на отдыхе с билетами на "ВИМ-Авиа". По ее данным, на рынке нет достаточного числа самолетов, чтобы вывезти туристов из-за границы.

"В наиболее выигрышном положении оказались преимущественно туристы тех туроператоров, которые могут воспользоваться бортами аффилированных с ними авиакомпаний, или у которых доля "ВИМ-Авиа" в чартерных программах была невелика. Они сумели в кратчайшие сроки организовать вывоз из мест отдыха туристов. Намного сложнее ситуация у игроков туристического рынка, у которых доля "ВИМ-Авиа" в общем объеме перевозки в Турцию была значительной. При всем желании, им физически невозможно "по щелчку пальцев" найти на рынке достаточное количество свободных кресел у других авиакомпаний", - подчеркивают в АТОР.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.