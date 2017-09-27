Источники назвали три наиболее вероятные кандидатуры на пост главы Дагестана: Меликов, Дагиров или Магомедов

Три наиболее вероятные кандидатуры рассматриваются в настоящее время на пост главы Дагестана, среди них первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Меликов, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, знакомый с ситуацией.

"Сейчас в качестве возможных кандидатов на пост руководителя Дагестана обсуждают, прежде всего, Сергея Меликова. Также имеется информация, что временно Дагестан возглавит начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, генерал-полковник внутренней службы Шамсутдин Дагиров. Он кумык по национальности", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в правительстве Дагестана сообщил агентству "Интерфакс", что "в республику вернется бывший до Р.Абдулатипова руководитель региона Магомедсалам Магомедов".

"Этот прогноз наиболее вероятный, потому что Магомедсалам Магомедалиевич с 2013 года работает в администрации президента. К нему доверия больше будет у Кремля", - сказала собеседник.

С.Меликов - выпускник Военной академии им. Фрунзе и военной академии Генштаба России. Несколько лет возглавлял объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2014 году назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, в июле 2016 года - первым заместителем начальника Росгвардии.

Ш.Дагиров 18 июня 2007 года назначен начальником Северо-Западного регионального центра МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С апреля 2014 года является начальником Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

М.Магомедов сын бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедова (1994 - 2006 г). Избирался депутатом Народного собрания республики трех созывов. С февраля 2006 года по апрель 2007 года возглавлял республиканский парламент. В феврале 2010 года депутатами Народного собрания республики утвержден на должности президента Дагестана, а 28 января 2013 года освобожден от должности и назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.