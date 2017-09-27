Турция отменит рейсы в аэропорты Иракского Курдистана

Турция приняла решение отменить рейсы в аэропорты Иракского Курдистана в ответ на соответствующий призыв со стороны Багдада, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Авиарейсы из Турции в КРАИ (Курдская региональная администрация Ирака) будут отменены", - сообщает агентство.

Ранее государственная авиакомпания Ливана Middle East Airlines (MEA) заявила, что с 29 сентября приостановит выполнение рейсов в Иракский Курдистан. Также самолеты, вылетевшие из Эрбиля, не получат разрешения на посадку в международном аэропорту Бейрута.

Международные рейсы в Иракском Курдистане обслуживают аэропорты в Эрбиле, административном центре автономии, и Сулеймании.

Иракские власти ранее в среду обратились с запросом к иностранным авиакомпаниям приостановить к пятнице полеты в Иракский Курдистан. Данный шаг последовал за прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости этого автономного региона, который Багдад объявил нелегитимным.

Накануне премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о намерении правительства блокировать международные рейсы в аэропортах Иракского Курдистана, если власти этого автономного региона не передадут контроль над ними Багдаду.