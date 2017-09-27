Турция отменит рейсы в аэропорты Иракского Курдистана

Турция приняла решение отменить рейсы в аэропорты Иракского Курдистана в ответ на соответствующий призыв со стороны Багдада, сообщает в среду агентство "Анадолу".
"Авиарейсы из Турции в КРАИ (Курдская региональная администрация Ирака) будут отменены", - сообщает агентство.
Ранее государственная авиакомпания Ливана Middle East Airlines (MEA) заявила, что с 29 сентября приостановит выполнение рейсов в Иракский Курдистан. Также самолеты, вылетевшие из Эрбиля, не получат разрешения на посадку в международном аэропорту Бейрута.
Международные рейсы в Иракском Курдистане обслуживают аэропорты в Эрбиле, административном центре автономии, и Сулеймании.
Иракские власти ранее в среду обратились с запросом к иностранным авиакомпаниям приостановить к пятнице полеты в Иракский Курдистан. Данный шаг последовал за прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости этого автономного региона, который Багдад объявил нелегитимным.
Накануне премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о намерении правительства блокировать международные рейсы в аэропортах Иракского Курдистана, если власти этого автономного региона не передадут контроль над ними Багдаду.
Товарооборот между Баку и Пекином увеличился почти вдвое – посол Китая в Азербайджане
Новая система установления личности будет применяться в Азербайджане
Посредники по Карабаху подготовят встречу президентов Азербайджана и Армении, заявляют в Ереване
Россельхознадзор и ветслужба Азербайджана согласовали условия поставки мяса птицы из РФ
В бюджет ГНФАР на 2017г внесут изменения, документ представлен на утверждение президента Азербайджана
«Карабах» уступил с минимальным счетом «Роме» в Лиге чемпионов
В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси
Бакинской школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керимова
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»