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Внешняя политика 27.09.2017 20:11

Товарооборот между Баку и Пекином увеличился почти вдвое – посол Китая в Азербайджане

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за январь-июль 2017 года вырос на 98,7%, заявил посол КНР в Баку Вэй Цзинхуа.

«Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за январь-июль 2017 года составил $775 млн. Это на 98,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - сказал В.Цзинхуа на официальном приеме по случаю 68-годовщины создания КНР.

Дипломат отметил, что Китай является четвертым наиболее крупным торговым партнером и третьим самым большим импортером и экспортером товаров Азербайджана.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ТОВАРООБОРОТ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]