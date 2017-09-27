Товарооборот между Баку и Пекином увеличился почти вдвое – посол Китая в Азербайджане

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за январь-июль 2017 года вырос на 98,7%, заявил посол КНР в Баку Вэй Цзинхуа.
«Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за январь-июль 2017 года составил $775 млн. Это на 98,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - сказал В.Цзинхуа на официальном приеме по случаю 68-годовщины создания КНР.
Дипломат отметил, что Китай является четвертым наиболее крупным торговым партнером и третьим самым большим импортером и экспортером товаров Азербайджана.
Ф.Исазаде
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