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Дальнее зарубежье 27.09.2017 22:53

Шторм "Мария" у побережья Северной Каролины вновь усилился до урагана

Тропический шторм "Мария" вновь усилился до урагана, оказавшись вблизи побережья американского штата Северная Каролина, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным Национального центра слежения за ураганами США, центр урагана расположен в 265 км от мыса Хаттерас в Северной Каролине. Скорость движения урагана составляет 9 км/ч, а порывы ветра достигают 120 км/ч.

Пострадавших в результате удара стихии нет. Тем не менее мощные волны, вызванные ураганом, затопили пляжи и автомагистраль, связывающую материковую часть штата с мысом Хаттерас и островом Окракок.

Тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантике в середине сентября. Затем он усилился до урагана, достигнув максимальной, пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. Он уже обрушился на Доминику, Пуэрто-Рико, заморскую территорию Франции остров Гваделупу, принеся с собой значительные разрушения.

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Тэги: США, УРАГАН, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]