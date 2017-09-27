Тропический шторм "Мария" вновь усилился до урагана, оказавшись вблизи побережья американского штата Северная Каролина, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным Национального центра слежения за ураганами США, центр урагана расположен в 265 км от мыса Хаттерас в Северной Каролине. Скорость движения урагана составляет 9 км/ч, а порывы ветра достигают 120 км/ч.

Пострадавших в результате удара стихии нет. Тем не менее мощные волны, вызванные ураганом, затопили пляжи и автомагистраль, связывающую материковую часть штата с мысом Хаттерас и островом Окракок.

Тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантике в середине сентября. Затем он усилился до урагана, достигнув максимальной, пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. Он уже обрушился на Доминику, Пуэрто-Рико, заморскую территорию Франции остров Гваделупу, принеся с собой значительные разрушения.