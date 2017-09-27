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Спорт 27.09.2017 21:58

«Карабах» уступил с минимальным счетом «Роме» в Лиге чемпионов

Агдамский «Карабах» уступил с минимальным счетом 1:2 итальянской «Роме» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Победу римлянам принесли голы, забитые Манолосом и Эдином Джеко в течение первых 15 минут матча.

Ответный гол в ворота «Ромы» в первом тайме провел Педро Энрике.

После двух игр «Карабах» не набрал ни одного очка. В первом матче азербайджанские футболисты уступили «Челси» со счетом 0:6. «Рома» после второго тура набрала 4 очка.

Р.Бабаев

� Ответный гол в ворота «Ромы» в первом тайме провел Педро Энрике.

После двух игр «Карабах» не набрал ни одного очка. В первом матче азербайджанские футболисты уступили «Челси» со счетом 0:6. «Рома» после второго тура набрала 4 очка.

рб

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Тэги: ЛИГА, ЧЕМПИОНОВ, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]