«Карабах» уступил с минимальным счетом «Роме» в Лиге чемпионов

Агдамский «Карабах» уступил с минимальным счетом 1:2 итальянской «Роме» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Победу римлянам принесли голы, забитые Манолосом и Эдином Джеко в течение первых 15 минут матча.
Ответный гол в ворота «Ромы» в первом тайме провел Педро Энрике.
После двух игр «Карабах» не набрал ни одного очка. В первом матче азербайджанские футболисты уступили «Челси» со счетом 0:6. «Рома» после второго тура набрала 4 очка.
Р.Бабаев
� Ответный гол в ворота «Ромы» в первом тайме провел Педро Энрике.
После двух игр «Карабах» не набрал ни одного очка. В первом матче азербайджанские футболисты уступили «Челси» со счетом 0:6. «Рома» после второго тура набрала 4 очка.
рб
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