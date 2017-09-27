«Карабах» уступил с минимальным счетом «Роме» в Лиге чемпионов

Агдамский «Карабах» уступил с минимальным счетом 1:2 итальянской «Роме» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Победу римлянам принесли голы, забитые Манолосом и Эдином Джеко в течение первых 15 минут матча.

Ответный гол в ворота «Ромы» в первом тайме провел Педро Энрике.

После двух игр «Карабах» не набрал ни одного очка. В первом матче азербайджанские футболисты уступили «Челси» со счетом 0:6. «Рома» после второго тура набрала 4 очка.

Р.Бабаев

� Ответный гол в ворота «Ромы» в первом тайме провел Педро Энрике.

После двух игр «Карабах» не набрал ни одного очка. В первом матче азербайджанские футболисты уступили «Челси» со счетом 0:6. «Рома» после второго тура набрала 4 очка.

рб