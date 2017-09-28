В среду в возрасте 91 года скончался основатель журнала "Playboy" Хью Хефнер.

"Американская икона и основатель журнала "Playboy" Хью Хефнер скончался сегодня в возрасте 91 года", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" журнала.