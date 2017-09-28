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Дальнее зарубежье 28.09.2017 08:49

Основатель журнала "Playboy" Хефнер скончался в возрасте 91 года

В среду в возрасте 91 года скончался основатель журнала "Playboy" Хью Хефнер.

"Американская икона и основатель журнала "Playboy" Хью Хефнер скончался сегодня в возрасте 91 года", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" журнала.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЖУРНАЛ, ОСНОВАТЕЛЬ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]