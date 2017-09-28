В Азербайджане отметили Всемирный день туризма





27 сентября с.г. в Баку отметили Всемирный день туризма.

В этот день в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Ичеришехер» состоялся праздник. Несмотря на то, что этот день в Азербайджане не является выходным, в мероприятии приняли участие многочисленные студенты азербайджанских вузов, с большим удовольствием к ним присоединились зарубежные туристы.

Российскую Федерацию и её регионы на фестивале представлял Российский информационно-культурный центр в Баку. Он представил заповедные места, туристические маршруты и достопримечательности регионов России - Республики Дагестан, Республики Татарстан, Астраханской области и других.

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