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28.09.2017 08:51

В Азербайджане отметили Всемирный день туризма


27 сентября с.г. в Баку отметили Всемирный день туризма.

В этот день в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Ичеришехер» состоялся праздник. Несмотря на то, что этот день в Азербайджане не является выходным, в мероприятии приняли участие многочисленные студенты азербайджанских вузов, с большим удовольствием к ним присоединились зарубежные туристы.

Российскую Федерацию и её регионы на фестивале представлял Российский информационно-культурный центр в Баку. Он представил заповедные места, туристические маршруты и достопримечательности регионов России - Республики Дагестан, Республики Татарстан, Астраханской области и других.

Фотографии:


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]